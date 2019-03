Ausstellungseröffnung in Lank: Künstlerische Erinnerungen an Südafrika

Bereits ein Blick durch die Fenster lohnt sich. Kleine Arbeiten bilden die Sichtachse zu der Kunst im Innenraum der Galerie und erfüllen gewissermaßen die Aufgabe von Appetizern. „Wir sind sicher, auch den Passanten auf der Mühlenstraße gefällt, was sie durch die Fensterscheibe sehen können“, sagt Kurator Bernd R. Meyer.

Das in der Kunstszene geschätzte Künstler-Ehepaar hat gemeinsam an der Kunstakademie Düsseldorf studiert und ist in Meerbusch nicht unbekannt. Im März vor sechs Jahren waren dessen Öl- und Acrylarbeiten in der Reihe „Meerbusch Kunst“ in der Teloy-Mühle zu sehen. Ab Sonntag geht es in der Kunstgalerie Meerbusch um mehrere Arbeitsaufenthalte in Etaneno, Namibia.