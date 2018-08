Dustin Brown bei Meerbuscher Tennisturnier

Es war ein super-spannendes Match am Dienstagabend, das Publikumsliebling Dustin Brown am Ende dann im Tie-Break gewann.

Tag 4 beim ATP Tennisturnier auf der Anlage des GWR Büderich am Hülsenbusch. Das hieß: Die Qualifikationsspiele sind vorbei, das Hauptfeld steht. Darum kämpften am Dienstagabend in der ersten Runde auch Sebastian Ofner aus Österreich und Dustin Brown, der für Deutschland an den Start geht. Und sie lieferten sich ein extrem spannendes Match, das exakt zwei Stunden und zehn Minuten dauerte. Dustin Brown gewann am Ende im Tie-Break (6:4, 3:6, 7:6). Auf dem Parallelplatz siegte Rudolf Mollecker mit 6:3/6:4 gegen Ondrej Styler. Mittwoch geht es auf der Anlage mit den Achtelfinal-Spielen weiter.