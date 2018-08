Meerbusch: Konverter: Stadt fordert Klartext von BNA

Wie geht es weiter bei der Standortsuche für den Konverter? Die Bürgermeisterin hat sich mit einem Brief an die BNA gewandt.

„In der Vergangenheit hat die Bundesnetzagentur als Genehmigungsbehörde mehrfach deutlich gemacht, dass sie ein solches Verfahren nicht durchführen wird“, erinnert Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage. Eine enttäuschende Entscheidung also für die Meerbuscher Konverter-Gegner, rückt doch Osterath als Standort damit an erste Stelle. Mit einem Brief hat sich Mielke-Westerlage jetzt an die Bundesnetzagentur gewandt. Darin fordert sie eine möglichst zeitnahe Aussage, ob und wie die Bundesnetzagentur der Aufforderung des Regionalrates nachkommen wird.