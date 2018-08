Meerbusch wässert weiter: „Nicht alle Bäume haben die Trockenheit überstanden“

Michael Betsch, Fachbereichsleiter Grünflächen bei der Stadt, ist weiterhin besorgt um den Zustand der städtischen Bäume.

Betsch Vieles hängt von Baumart und Standort ab. Bei Birken kann man beispielsweise sagen: Wenn die einmal die Blätter verloren haben, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass sie noch mal zurückkommen. Besonders sensibel sind auch verpflanzte Bäume in den ersten Standjahren, da ihr Wurzelwerk noch nicht so stark ausgebildet ist. Die Bäume im Straßenbereich haben es dabei deutlich schwerer als die auf Feldern oder in Wäldern.

Betsch Das liegt zum Beispiel an der Versiegelung. Die Umgebung der Straßenbäume ist asphaltiert, da kommt wenig Wasser an die Wurzeln, es herrscht Sauerstoffmangel. Starke Probleme hatten wir auch mit der Rückstrahlung der Sonne von der Straße. Die Hitze kommt dadurch vom Boden aus. Das ist in der Natur so nicht vorgesehen: Die Blätter sind nur von oben vor Hitze geschützt. Dadurch haben die Bäume bis spät in die Nacht Stress.