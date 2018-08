Unfall in Meerbusch: Fahranfänger verursacht Unfall unter Drogen

(RP) 16 Tage, nachdem ein junger Meerbuscher seinen Führerschein gemacht hatte, musste er den auch schon wieder abgeben. Denn wie die Polizei berichtet, verursachte er nicht nur einen Unfall, sondern hatte zuvor auch noch Drogen genommen.

Am Montag gegen 17.30 Uhr rückte ein Streifenwagen zu einem Unfall in Osterath an der Einmündung Am Sportplatz/Am Gutshof aus. Wie die Beamten mitteilten, war nur Blechschaden entstanden. Der 18-jähriger Fahranfänger hatte die Vorfahrt missachtet und nach eigenen Angaben das Auto, das auf der Straße „Am Sportplatz“ in Richtung „An der Vogelruthe“ unterwegs war, zu spät bemerkt.