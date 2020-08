Konzert in Lank-Latum : Drei Tenöre, Menü und Feuerwerk

Konzert in Lank-Latum

Lank-Latum Die „Bohemians“ singen am Samstag auf der Tennisanlage des TSV Meerbusch. Das Konzert mit Drei-Gang-Menü und Feuerwerk ersetzt das beliebte Event „Lank läuft“, das in diesem Jahr wegen Corona ausfallen muss.

Statt auf dem Marktplatz werden die „Bohemians“ an diesem Samstag, 29. August, auf der Tennisanlage des TSV Meerbusch an der Nierster Straße 96 in Lank-Latum auftreten. Unterstützt wird das Trio von einer niederländischen Sopranistin. Einlass ist ab 18.30 Uhr, das Open-Air-Konzert startet um 20.15 Uhr. Dazwischen können alle Besucher ein Drei-Gänge-Menü genießen. Ein Feuerwerk soll den krönenden Abschluss des Abends bilden.