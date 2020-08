Handball : TSV-Handballer dürfen endlich wieder ran

Dormagen Erstes Testspiel des Zweitligisten geht gegen Erstligist Eulen Ludwigshafen mit 28:33 verloren. Am Dienstag stellt sich Nordhorn in Dormagen vor.

Viel besser sah der Coach sein Team nach Wiederanpfiff: „Die zweite Hälfte haben wir mit vier Toren gewonnen, weil die Abstimmung deutlich besser klappte, wir ins Tempospiel kamen, die Spieler sich nur noch vier Technikfehler leisteten und die Defensive kompakt stand.“ Ein Sonderlob verteilte er an Neuzugang Alexander Senden für seine Leistung im Innenblock: „Das hat er sehr gut gemacht. Das ist ein wichtiger Fingerzeig mit Blick auf unser Ziel, eine variable Abwehr zu stellen.“ Im Tor zeigten Sven Bartmann in der ersten und Martin Juzbasic in der zweiten Hälfte eine solide Leistung. Kleiner Wermutstropfen: Rechtsaußen Jan Reimer zog sich nach einem Sprint eine leichte Zerrung im Oberschenkel zu. Noch nicht zum Einsatz kam Neuverpflichtung „Carlos“ Iliopoulos (Muskelfaserriss). Schon am Dienstag steigt das nächste Testspiel der Dormagener gegen einen Erstligisten: Die HSG Nordhorn kommt ins TSV Bayer Sportcenter. Indes muss dieses Match wie das in Friesenheim coronabedingt vor leeren Rängen ausgetragen werden.