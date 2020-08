Meerbusch früher und heute : Altes Bauernhaus in Kierst musste neuer Straße weichen

Altes Bauernhaus in Kierst musste neuer Straße weichen

Das alte Bauernhaus an der Lanker Straße ist längst verschwunden. Im Hintergrund ist der Turm der Martinuskapelle zu sehen. Foto: Stadtarchiv Meerbusch/ Repro Mike Kunze/Repro Mike Kunze

Kierst Das dominante Gebäude an der Lanker Straße ist längst verschwunden. Es gehörte ursprünglich zum benachbarten Haus Kierst, das noch heute existiert.

Die Lanker Straße nach Kierst gehört zu den ältesten Wegeverbindungen im Stadtgebiet. Früher war dies die wichtige Route, die Kaiserswerth über die Fähre, Langst und Kierst mit Lank verband. Das um 700 von Suitbertus gegründete Kloster und spätere Stift in Kaiserwerth hatte schon 904 Besitz in Langst und um 1200 auch den Lanker Fronhof mit der dazugehörigen Kirche erworben. Insofern war diese Route für viele Menschen im Norden des noch landwirtschaftlichen Stadtgebiets bis zum Einmarsch der französischen Revolutionstruppen im Oktober 1793 die wichtigste Verbindung.

Allerdings war die Straße noch bis in die 1930er Jahre weder geteert noch gepflastert, sondern lediglich mit gestampftem Kies versehen. Auch das Bild aus der Mitte der 1960er Jahre zeigt nur einen überraschend schmalen Weg, der längst durch eine breite Kreisstraße (K1) ersetzt worden ist. Überhaupt hat sich die Szenerie sehr verändert. Das dominante Gebäude in der Bildmitte ist längst verschwunden – vor allem, um Autos Platz zu machen. Der Form nach ist der Fachwerkbau ein Hallenhaus aus dem 16. oder 17. Jahrhundert. Bis ins 18. Jahrhundert hatten diese Häuser nicht einmal gemauerte Kamine, sondern nur eine Feuerstelle in der Küche, deren Rauch durch eine Öffnung im Dach abzog. Dies war die einzige Wärmequelle im Haus. Auch die Tierkörper gaben Wärme ab: Deshalb waren Schlafräume über dem Kuhstall trotz des Geruchs, der durch die Bodendielen drang, besonders im Winter begehrt.