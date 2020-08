Kultur trotz Corona : Seeterrasse komplett ausgebucht

Das Claudia Schill Trio präsentierte eine Hommage an Caterina Valente und Silvio Francesco. Foto: Stadt Ratingen

Ratingen Das kulturelle Alternativprogramm auf der Seebühne neben der Stadthalle kam bei den Ratingern Gästen gut an. Das Kulturamt denkt über eine Wiederholung im kommenden Jahr nach.

Corona macht erfinderisch. Das Ratinger Amt für Kultur und Tourismus rettete den Pandemie-Sommer mit einem abwechslungsreichen Programm auf der Bühne an der Seeterrasse neben der Stadthalle. An sechs Donnerstagen wurde den Gästen seit Mitte Juli eine bunte Mischung aus Musik und Kabarett geboten. Mit einem „Best-of“ des Tragödchen-Ensembles am Donnerstag, 20. August, endete nun das Programm.