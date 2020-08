Historisches Meerbusch : Als Strümp zwei Kapellen hatte

Strümp Fast jeder Meerbuscher Stadtteil hatte früher eine Kirche oder Kapelle. Im kleinen Strümp standen zeitweise sogar zwei katholische Gotteshäuser. Ein Blick in die Archivunterlagen erklärt, wie es dazu kam.

Das alte Foto lässt sich recht genau datieren. Denn wie schon in Osterath und Lank einige Jahrzehnte zuvor, wurde 1888 erst das neue Gotteshaus errichtet und dann das alte abgerissen. So konnte der Gottesdienst praktisch ohne Unterbrechung stattfinden. Das romanische Kapellchen aus dem Hochmittelalter (rechts) war aus Tuffstein erbaut, der vermutlich aus den Steinbrüchen in der Eifel stammte und dem noch erhaltenen Ossumer Kapellchen vergleichbar war. Ein kleiner Dachreiter ersetzte einen Glockenturm, der den Erbauern wohl zu teuer war. Mit den Jahren wurde die Kapelle für die wachsende Bevölkerung zu klein, außerdem war das Mauerwerk feucht. Drohende Reparaturen ließen die Verantwortlichen spekulieren, ob ein Neubau nicht billiger und sinnvoll wäre. Tatsächlich wurde das damals schon rund sieben Jahrhunderte alte Gebäude kurz nach Entstehung dieses Fotos abgerissen. Damals wurden große Gebäude oft auf Abbruch verkauft. Heißt: Der Käufer war nach der Versteigerung verpflichtet, das Gebäude innerhalb einer Frist abzureißen. Dabei ging man so vor, dass nahezu alle Baumaterialien wieder verwendet werden konnten. Es ist also nicht auszuschließen, dass im näheren Umkreis noch Gebäude existieren, in denen Teile der alten Strümper Kapelle verbaut wurden.