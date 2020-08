„Räuber Hotzenplotz“ in Kaarst : Kindertheater „Fetziges für Kids“ beendet Corona-Pause

„Räuber Hotzenplotz“ in Kaarst

Kaarst Das Kindertheater „Fetziges für Kids“ kehrt aus der Corona-Pause zurück. Am Sonntag, 6. September, (15 Uhr), führt das Niederrhein Theater das Stück „Neues vom Räuber Hotzenplotz“ für Kinder ab fünf Jahren auf.

Gäste werden gebeten, sich beim Besuch an die geltende Corona-Schutzverordnung zu halten. Das heißt: Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten und eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Alle weiteren Informationen gibt es auf der städtischen Homepage. Karten sind im Kulturbereich der Stadt Kaarst erhältlich. Es wird keine Tageskasse geben. Der Eintrittspreis beträgt 6,50 Euro. Tickets können telefonisch unter unter 02131 987 382 oder per Email an marina.klose@kaarst.de bestellt werden.