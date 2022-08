Meerbusch : Stadt warnt vor dubiosen Energieberatern

Meerbusch Offenbar behaupten Unbekannte, im Auftrag der Stadt unterwegs zu sein. Diese leistet Energieberatung jedoch nur auf Nachfrage der Hausbesitzer.

In den nun bekannt gewordenen Fällen hingegen sollen die Unbekannten bei Hausbesitzern angerufen und telefonisch Druck ausgeübt haben, möglichst schnell einen Termin vor Ort zu vereinbaren. Darauf sollen die Betroffenen in keinem Fall eingehen. „Die Stadt Meerbusch bietet Energieberatung ausschließlich in Kooperation mit der Verbraucherzentrale NRW an und auch nur, wenn Eigentümer von sich aus Kontakt aufnehmen“, so Dana Frey, Stabsstellenleiterin Umwelt und Klimaschutz bei der Stadtverwaltung dazu.