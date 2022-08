Meerbusch : Sommerfest mit historischen Traktoren

Nierst Die Karnevalsgesellschaft Kött on Kleen feierte mitten im Dorf ein schönes Fest. Bei der Freiwilligen Feuerwehr konnten Kinder Figuren mit Wasser umspritzen. Zum Abschluss gab es einen Korso mit Oldtimer-Traktoren.

Kaum jemand war am Samstagnachmittag bei Temperaturen um die 33 Grad in Meerbusch unterwegs. Nicht so in Nierst, wo die KG Kött on Kleen zum Sommerfest eingeladen hatte. Auf dem Platz vor der Alten Schule tummelten sich Familien mit Kindern und Großeltern. Musik und fröhliche Stimmen erfüllten die Dorfmitte. Glücklicherweise wird der Platz von großen Platanen beschattet, so dass sich die Besucher und Aktiven entspannt treffen konnten.