Büderich : Feuerwehr löscht brennendes Auto auf der A52

Büderich Für die Löscharbeiten wurde am Samstagmorgen der Autobahnabschnitt für eine Stunde gesperrt.

(RP) Am Samstagmorgen wurden die Einheiten aus Büderich, Osterath, Strümp sowie der hauptamtlichen Feuerwache wegen eines Verkehrsunfalls um 5.43 Uhr auf die A52 nach Büderich gerufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, sollte laut erster Meldung eine Person in einem brennenden PKW eingeklemmt sein. Nach Eintreffen des ersten Fahrzeugs aus Büderich konnte dies zum Glück nicht bestätigt werden. Es fand sich eine etwa 150 Meter lange Unfallstelle, mit einem sich im Vollbrand befindenden Fahrzeug, so wie einem weiteren, schwer beschädigten Fahrzeug in der Mittelleitplanke vor. Umgehend begannen zwei Trupps des Löschzugs Büderich mittels Schnellangriff mit der Brandbekämpfung. Die Batterie des Fahrzeugs in der Mittelleitplanke wurde abgeklemmt. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die Autobahn für etwa eine Stunde gesperrt. Eine verletzte Person wurde durch den Rettungsdienst versorgt und in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Insgesamt war die Feuerwehr Meerbusch mit 25 Einsatzkräften vor Ort. Zu dem Unfallhergang konnte die Feuerwehr keine Angaben machen.