Ausstellung in Meerbusch : Natürliche Motive in der Kunst

Meerbusch In der Kunstgalerie Meerbusch ist die erste gemeinsame Ausstellung der befreundeten Künstler Setsuko Fukushima und Viktor Nono zu sehen. Sie sind beide auf der Suche nach natürlichen Strukturen in ihrer Umgebung.

Am Sonntag eröffnet in der Kunstgalierie Meerbusch die Ausstellung „Flora“. Die gemeinsame Schau der Künstler Setsuko Fukushima und Viktor Nono hat mehrfache Strahlkraft. Sie zeigt, wie Künstler die Natur schätzen und darstellen und macht auch deutlich, in welch‘ engem Zusammenhang Natur und Kunst und damit Natürliches und Künstliches stehen.

Dass diese außergewöhnlichen Bilder und Objekte jetzt in der Kunstgalerie zu sehen sind, ist dem Galeristen Klaus Pampel und den ausgezeichneten Verbindungen des Kurators Bernd Meyer zur Kunst-Szene in und um die Landeshauptstadt zu verdanken. Setsuko Fukushima beispielsweise ist mit ihren Werken international unterwegs. 1958 in Tokyo geboren, lebt und arbeitet sie unter anderem in Meerbusch. Seit längerer Zeit ist Setsuko Fukushima mit dem 1962 in Neuss geborenen und in Düsseldorf lebenden Viktor Nono befreundet. Er ist promovierter Philosoph, steht mit seiner künstlerischen Tätigkeit für Bildhauerei und Literatur.