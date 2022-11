Kultur in Meerbusch : Fotoausstellung zeigt Meerbuschs Dörfer

Info

Ansprache Zur Eröffnung am Freitag, 18 Uhr, spricht Oliver Keymis. Am Sonntag ist die Ausstellung von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Begleitprogramm gibt es am Freitag, 25. November, 17 bis 22 Uhr. Es wird zu einem „Dialog mit Freunden“ plus Bewirtung eingeladen. Und am Sonntag, 27., ist die Ausstellung von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Ab 16 Uhr wird zur Finissage mit Kaffee und Kuchen geladen. An allen anderen Tagen (bis 27.) ist die Teloy-Mühle, Dr. Stephan-Grüter-Platz, zwischen 17 und 20 Uhr geöffnet.