Ausstellung in Kaarst : Galerie Fries zeigt spanische Kunst

Kaarst Neben Skulpturen von Josep Bofill sind auch Werke seiner Tochter Laura zu sehen. Doch neben spanischer Kunst werden auch einige Werke aus dem Westerwald gezeigt.

Wie schnell doch die Zeit vergeht: Die Galerie an der Düsselstraße existiert bereits seit 25 Jahren. Josep Bofill ist von Anfang an dabei. Seine Skulpturen sind unverwechselbar. Sie bestehen in der Regel aus ganz einfachen Formen. Als Kontrast wirken die Menschen, kaum größer als ein Fingernagel, aber voller Details. Auf einer der Skulpturen scheinen sie sich so richtig abzumühen. Nach vorn übergebeugt streben sie in einer Zweierreihe einem – unbekannten – Ziel entgegen. Eine andere Skulptur besteht im Wesentlichen aus einem Spiegel. Ganz oben sieht man eine in sich versunkene Person. „Die Abwesenheit“ nannte Josep Bofill eine Arbeit aus Plexiglas. In diesem Raumkörper erkennt man einen Hut, einen Schirm und ein paar Schuhe.