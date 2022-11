Bildung in Meerbusch : Qualitätsmanagement der Volkshochschule zertifiziert

In der Zusammenarbeit mit der Stadt bietet die Meerbuscher VHS Kurse aus allen Bereichen des Lebens und der Gesellschaft für alle Bürger an. Foto: male

Meerbusch Die laufende Qulitätssicherung ist unter anderem Voraussetzung, um im Auftrag des Bundes Integrationskurse für Geflüchtete anbieten zu können. Vor allem im Bereich Ablauflenkung gab es für die Meerbuscher VHS sehr gute Noten.

„Die Orientierung am Qualitätsmanagementsystem gewährleistet, dass alle Prozesse, die ein Bildungsangebot von der Planung bis zur Durchführung und Auswertung durchläuft, identifiziert und optimal realisiert werden“, so Delassalle-Wischert weiter. Eingehend geprüft wurde bei dem eintägigen Re-Zertifizierungsprozess der Volkshochschule durch den leitenden Auditor der Zertifizierungsgesellschaft Intertek, Jürgen Trögeler, ob Konzeption, Planung und Durchführung von Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen sowie die Beratung zur Aus- und Weiterbildung anforderungskonform zur Norm umgesetzt wurden. Für den Bereich Ablauflenkung erhielt die VHS wie bereits in 2020 wieder die Bewertung „herausragend“ und zählt damit im Referenzwert zu allen Bewerteten als Best Practice.