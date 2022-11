Übung für den Ernstfall : Feuerwehr übt Katastrophenfall

Meerbusch Das Szenario: Ein Blitzeinschlag im Umspannwerk Osterath sorgt für einen großflächigen Stromausfall. Wenn es schnell gehen muss, ist es wichtig, dass alle Beteiligten – Feuerwehr, Polizei, Verwaltung, Rettungsdienste – gut aufeinander abgestimmt sind.

(RP) Ein Unwetter mit Sturm und Blitzeinschlag im Umspannwerk Meerbusch-Osterath verursacht einen großflächigen Stromausfall, Überflutungen und Probleme bei der Trinkwasserversorgung in Meerbusch, Kaarst und Teilen von Neuss: Dies war das Szenario einer dreitägigen Katastrophenschutzübung des Rhein-Kreises Neuss in dieser Woche im Institut der Feuerwehr in Münster. Neben Mitarbeitern der Kreisverwaltung waren auch Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, Rettungsdienste und Polizei sowie Vertreter der Stadt Meerbusch und der Energieversorger vor Ort.