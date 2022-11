Geschenke zu Weihnachten : Jugendamt sucht Paten für den Sterntaler

An den Wunschbäumen hängen die Geschenkwünsche der Kinder. Foto: Birgit Sroka

Meerbusch Die Aktion soll Kindern aus Familien mit wenig Geld zu Weihnachten einen Wunsch erfüllen. Ab dem 21. November können die Geschenkwünsche in Büderich, Osterath und Lank abgeholt werden.

Um Kindern aus Familien, die in eine finanzielle Notlage geraten sind, trotzdem ihre Weihnachtswünsche zu erfüllen, gibt es auch in diesem Jahr wieder den Meerbuscher Sterntaler. In Anbetracht der aktuell schwierigen Wirtschaftslage und allgemein gestiegener Preise wird es gerade für wirtschaftlich schwächergestellte Menschen schwer, Weihnachten im üblichen Maße zu feiern – an dieser Stelle kann jeder helfen, der ein gutes Werk tun möchte und damit Menschen aus der eigenen Stadt helfen.

Zu diesem Zweck wird es ab dem kommenden Montag, 21. November, Wunschbäume an drei prominenten Standorten im Stadtgebiet geben: in der Stadtbibliothek am Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich, im Bürgerhaus an der Wittenberger Straße in Lank sowie im Foyer des Verwaltungsgebäudes am Bommershöfer Weg in Osterath. Dort stehen dann die geschmückten Sterntaler-Tannenbäume, an diesen hängen kleine Karten mit den Weihnachtswünschen von Kindern aus finaziell schwachen Familien aus der Stadt. Das Meerbuscher Jugendamt hat die Kinder, die ihre Wünsche an den Baum hängen dürfen, ausgewählt, so, dass die Geschenkte garantiert bedürftigen Menschen zu Gute kommen.

Bei der Bestückung der Wunschbäume wird auf eine gerechte und ausgewogene Verteilung geachtet. Die Wünsche der Kinder haben einen Wert von etwa 25 Euro. Wer helfen will, kann sich einfach eine der Karten vom Wunschbaum nehmen, hinterlässt seine Kontaktdaten mit Hinweis auf das beschenkte Kind in einer bereitgestellten Box und kauft, was gewünscht wurde. Bis zum 5. Dezember sollen die Weihnachtsüberraschungen dann verpackt und mit der Wunschnummer versehen an den entsprechenden Sammelstellen abgegeben werden; diese sind die Stadtbibliothek in Büderich, das Bürgerbüro in Lank sowie das Jugendamt am Bommershöfer Weg (1. Etage, Zimmer 152).

Bereits seit 13 Jahren gibt es die Aktion Sterntaler in Meerbusch, und bisher sind die Kinderwünsche immer sehr schnell erfüllt worden. „Die Bereitschaft der Meerbuscher, im Advent etwas für benachteiligte Kinder in der eigenen Stadt zu tun, ist jedes Jahr riesig, die Wunschkarten sind immer innerhalb weniger Tage vergriffen“, sagt Stadtsprecher Michael Gorgs. Deshalb gibt es auch abseits der Wunschbäume die Möglichkeit, etwas für Kinder in einer Notlage zu geben. Die Bürgerstiftung „Wir für Meerbusch“ sammelt zur Vorweihnachtszeit Spenden. Informationen hierzu gibt es unter www.wir-fuer-meerbusch.de. Neu ist in diesem Jahr auch eine Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt und dem Verein Meerbusch hilft. Unter www.meerbuscher-sterntaler.de stehen ebenfalls in den kommenden Tagen Kinderwünsche zur Auswahl, mit denen man zu Weihnachten Gutes tun kann.