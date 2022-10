Ausstellung in Leverkusen : Stadtbibliothek zeigt Kunst im Pop-Art-Style

Ausstellung in Leverkusen

Leverkusen Die Vernissage findet im Rahmen der Leverkusener Kunstnacht am Freitag, 28. Oktober, um 18 Uhr statt. Mit dabei sind die Band „Ensemble Cadeaux“ und die Tanzgruppe „Dunjazade & Ensemble Diwanas“.

Mehr als 35 kleine und große Künstler haben in den letzten Wochen die Kreativworkshops mit der Leverkusener Künstlerin Barbara Gorel (Atelier BaGo) in der Stadtbibliothek besucht, um ihr ganz persönliches Kunstwerk im Pop-Art-Style für die 18. Leverkusener Kunstnacht zu gestalten. Alle Werke werden vom 28. Oktober bis 18. November in einer gemeinsamen Ausstellung unter dem Titel „Leverkusen im Pop-Art-Style“ im Ausstellungsbereich der Stadtbibliothek präsentiert.