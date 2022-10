62-jähriger Leverkusener : Radler bei „Dooring“-Unfall schwer verletzt

Ein sogenannter Dooring-Unfall (Symbolfoto) hat sich in Schlebusch ereignet. Foto: dpa/Marijan Murat

Schlebusch Ein Fahrradfahrer (62) ist am Montagmorgen auf der Mülheimer Straße in Schlebusch bei einem sogenannten Dooring-Unfall schwer verletzt worden.

Laut Polizeibericht hatte ein Autofahrer (36) gegen 8.30 Uhr in Höhe der Straße Dhünnberg geparkt. Zum Aussteigen öffnete er die Autotür, offenbar ohne auf den herannahenden Radler zu achten. Der 62-Jährige, der in Richtung Oulustraße unterwegs war, wurde von der Tür getroffen und stürzte zu Boden. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Polizei sperrte die Mülheimer Straße während der Unfallaufnahme für etwa 30 Minuten.