Idee für Leverkusen : Moosfilter sollen für bessere Luft an Haltestellen sorgen

Noch Zukunftsmusik: die moosbefilterte Haltestelle. Foto: Moplak

Leverkusen Düsseldorfer Werbefirma will Wartehäuschen an Haltestellen mit pflanzlicher Hilfe klimafreundlicher gestalten. Bald auch in Leverkusen?

(bu) Noch ist es eine Idee, die aber bald Wirklichkeit werden könnte: „In Planung ist das erste klimaneutrale Wartehäuschen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Moplak Medien Service GmbH aus Düsseldorf, die seit Jahrzehnten Kooperationspartner der Stadt Leverkusen in Sachen Werberechte ist. In enger Zusammenarbeit mit der Firma Green City Solution entwickelt Moplak „moosgefilterte Module, die in den Fahrgastunterstand integriert werden und somit die Luftqualität verbessern“.

Dazu soll es bereits erste informative Gespräche mit der Stadt Leverkusen geben, berichtet das Düsseldorfer Unternehmen. Vier Moosplatten, die in die Rückwand des Häuschens eingebaut und durch Tanksysteme gewässert werden, sollen Schadstoffe aus der Luft filtern. Auf diese natürliche Weise wollen die Planer für bessere Luft an den Haltestellen sorgen, im Sommer soll das Moos zudem kühlend wirken.

Die Moplak hat nach einer Vertragsverlängerung mit der Stadtverwaltung den Großteil der Wartehäuschen in Leverkusen komplett erneuert. „Der Austausch aller 160 Fahrgastunterstände soll bis Jahresende abgeschlossen sein“, heißt es in einer Pressemitteilung. Doch seien von diesen neu gestalteten Wartehäuschen bereits einige von Unbekannten mutwillig zerstört worden, heißt es weiter. Ein Wartehäuschen kostet 12.000 Euro.