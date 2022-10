Nach Begutachtung : Campusbrücke in Opladen ist wieder frei

Campusbrücke in Opladen ist wieder frei

Leverkusen Aufatmen bei Fußgängern und Radfahrern in Opladen: Die Campusbrücke ist wieder geöffnet. Die vollständige Reparatur dauert noch.

Nach einem Unfallschafden war das Bauwerk in der vergangenen Woche durch ein Ingenieurbüro statisch begutachtet worden. Nach Beseitigung kleinerer Mängel wurde es am Montagvormittag für den Fuß- und Radverkehr wieder freigegeben werden, meldet die Stadtverwaltung. „Um das Bauwerk in Gänze reparieren zu können, sind weitere Maßnahmen erforderlich, durch die es erneut zu vereinzelten Sperrungen kommen kann“, heißt es weiter. Ein Bagger hatte die Brücke bei Bauarbeiten gerammt und beschädigt. Sie war daraufhin von den Behörden vorsichtshalber gesperrt worden.