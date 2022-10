Leverkusen : Benefiz-Konzert mit „Fiasko“ und Co. floppt

Benefiz-Konzert mit „Fiasko“ und Co. floppt

Leverkusen Dürftige Publikumsresonanz beim Auftritt kölscher Bands für das Leverkusener Hospiz. Der Verein bleibt aber zuversichtlich.

Kamen bei der jüngsten Auktion, als Bayer Kultur mehr als 60 Werke aus der Artothek zugunsten des Leverkusener Hospizes „PalliLev“ versteigerte, noch insgesamt 20.000 Euro zusammen, so geriet das Benefizkonzert am Samstag mehr oder weniger zum finanziellen Reinfall. Lediglich 300 Besucher waren ins Forum gekommen, um beim insgesamt vierstündigen Konzert die Kölschen Gruppen „Fiasko“, „Paveier“, „Plansche Malöör“ und „Chanterella“ zu erleben.

„Loss mer levve“ lautete das Motto der Veranstaltung, bei der sämtliche Musiker zugunsten des Hospizes auf ihr Honorar verzichteten. Das Motto „Lass uns leben“ sei kein Widerspruch, erläuterte Einrichtungsleiter Christoph Meyer zu Berstenhorst, auch wenn es sich erstmal seltsam anhöre. „Vielmehr bestätigt sich darin unsere tägliche Arbeit. Bis ein Mensch im Hospiz stirbt, geht es ums volle Leben. Wir versuchen Tag für Tag, so viel Lebensqualität wie möglich zu bieten“, betonte der Geschäftsführer und fügte bedauernd hinzu: „Die heutigen Einnahmen werden vermutlich gerade mal die Kosten decken.“

Matthias Brandt kommt Eine hochkarätige Wort-Klang-Collage mit dem renommierten Schauspieler Matthias Brandt und dem Pianisten Jens Thomas startet am Samstag, 29. Oktober, um 18 Uhr im Erholungshaus. Die Einnahmen aus der Veranstaltung mit dem Titel „Krankenakte Robert Schumann“ sind für das Palliativ- und Hospizzentrum PalliLev bestimmt. Der Eintritt im Vorverkauf kostet 30 Euro pro Person.

Damit ergeht es dem Hospiz nicht besser als vielen anderen Veranstaltern, die häufig auf ihren Karten sitzen bleiben. Ein Trost ist das nicht. Denn das Hospiz wird von den Krankenkassen jährlich zu 95 Prozent finanziert, muss die restlichen fünf Prozent Jahr für Jahr aber selbst aufbringen. Für das Leverkusener Hospiz PalliLev bedeutet das: 250.000 Euro müssen an Spenden hereinkommen.

Abgesehen davon ist Berstenhorst aber „sehr glücklich, dass sich das Hospiz in den letzten anderthalb Jahren so gut etablieren konnte. Wir haben durchgehend eine Warteliste, so dass alle zwölf Plätze im Haus ständig belegt sind.“ Insgesamt 30 Mitarbeiter und eine Auszubildende kümmern sich um das Wohl der Gäste, wie die Bewohner im Hospiz genannt werden. Gesucht sind aktuell junge Menschen, die ihre Schule beendet und noch keine Idee haben, wie es weitergehen soll. Sie können sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Hospiz bewerben.