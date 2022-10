Handball in der Region : Junior-Elfen überzeugen vor allem in der Offensive

Rhein-Wupper Der Handball-Nachwuchs des TSV Bayer 04 Leverkusen siegt verdient in Recklinghausen. Eine Heimniederlage setzt es derweil für die Reserve des TuS 82 Opladen gegen die HSG Siebengebirge.

Handball, 3. Liga West: PSV Recklinghausen – TSV Bayer 04 Leverkusen II (Frauen) 29:34 (13:17). In einer sehenswerten Drittliga-Partie setzten sich die Junior-Elfen am Ende souverän beim Tabellennachbarn in Recklinghausen durch. Die von Jörg Hermes trainierte Mannschaft lag nur in der Anfangsphase im Rückstand und übernahm ab dem 4:3 die Initiative. Bereits zur Halbzeit betrug der Vorsprung vier Tore, spätestens beim 24:18 (41.) durch Christin Kaufmann nahm der dritte Saisonsieg Konturen an.