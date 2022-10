Fußball, A-Junioren-Bundesliga : Bayers U19 beendet ihren Negativlauf in Oberhausen

Bayers Top-Talent Zidan Sertdemir (r.) versucht, sich einen Gegenspieler vom Leib zu halten. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bayers Talente holen sich beim 4:0-Sieg in der Junioren-Bundesliga Rückenwind für das anstehende Spiel in der Youth League gegen den FC Porto. Am Samstag wartet bereits das DFB-Pokalspiel gegen Stuttgart.