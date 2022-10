Handball, Frauen-Bundesliga : Renate Wolf vor dem Abschied – Nachfolger steht schon bereit

Über Jahrzehnte die prägende Figur der Elfen: Renate Wolf Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Bei den Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer deutet sich ein Wechsel in der Geschäftsführung an. Christopher Monz soll das Elfen-Urgestein Renate Wolf beerben. Am Samstag steht das DHB-Pokalspiel in Wuppertal an.