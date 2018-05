Leverkusen: Pinocchio ist in jeder Sprache schön

Leverkusen Der mehrsprachige Wettbewerb der Bezirksregierung Köln fördert den Bilingualismus und die Begegnung mit Literatur.

Einen Text mussten die Schüler, allesamt Schüler der dritten bis achten Klasse, in ihrer Muttersprache vorlesen. Dazu durften sie sich eine Passage aus ihrem Lieblingsbuch aussuchen, vorlesen und anschließend kurz auf Deutsch erzählen, um was es darin ging. "Die Auswahl war ganz unterschiedlich, die Bücher reichten von Pinocchio bis zu einer Geschichte über Schiffbrüchige", berichtete Claudia Wrase vom Leverkusener Schulamt.

Finale Die Sieger der gestrigen Entscheidung werden erneut lesen, und zwar am 20. Juni in der Finalrunde in Köln.

Bei den deutschen Lesetexten stand schon vorher fest, was alle vorlesen sollten: Die Dritt- und Viertklässler rezitierten aus "Doktor Proktor im Goldrausch", die Fünft- und Sechstklässler aus "Herr der Diebe" und die Siebt- und Achtklässler aus "Die Wellenläufer" - alle jeweils eine Minute lang. Für die Kinder war der Lesewettbewerb unabhängig vom individuellen Abschneiden zugleich eine Anerkennung ihres persönlichen Engagements: Sie besuchen an ihren Schulen in ihrer Freizeit den herkunftssprachlichen Unterricht und investieren viel Zeit in ihr Hobby. "Bei dem Wettbewerb geht es uns auch darum, die Lesefreude der zweisprachigen Kinder zu fördern", betonte Claudia Wrase. Lesen stärke gerade heutzutage Ideenreichtum und Fantasie. "Man merkt richtig, wie wichtig den Kindern hier das Lesen ist, obwohl es in unserer heutigen Zeit oft keinen großen Stellenwert mehr hat", sagte Wrase.