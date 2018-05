Leverkusen : Kultur-Workshop für Kinder in den Sommerferien

Leverkusen Nach dem großen Interesse an der Premiere im vergangenen Jahr veranstaltet Bayer Kultur auch in den Sommerferien 2018 einen einwöchigen Workshop zu den Themen Kunst und Theater im Erholungshaus. Vom 20. bis zum 24. August, jeweils in der Zeit von 8.30 bis 16 Uhr, haben Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren die Möglichkeit, sich auf eine kreative Reise zu begeben. "Ich packen meinen Koffer" lautet das Motto dieser Woche, in der eine Vielfalt an künstlerischen Techniken ausprobiert werden kann. "Reiseleiterinnen" sind die bildende Künstlerin Andrea Raak und die Theaterpädagogin Christine Hellweg.

Der Kursus kann maximal zwölf Teilnehmer aufnehmen. Die Teilnahmegebühr, inklusive Materialien und Mittagessen, beträgt 150 Euro. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 0214 3041283 oder per E-Mail an bayerkultur@derticketservice.de

(mkl)