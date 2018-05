Leverkusen : OberbürgermeisterUwe Richrath reist nach China

Leverkusen Morgen reist Oberbürgermeister Uwe Richrath erstmalig in Leverkusens chinesische Partnerstadt Wuxi. Er folgt damit der Einladung von Wuxis Oberbürgermeister Huang, um vor Ort ein Memorandum zwischen der Jiangnan Universität in Wuxi und der in Leverkusen ansässigen Fakultät für Technische und Pharmazeutische Chemie der Technischen Hochschule Köln zu unterzeichnen. Neben dieser Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Hochschulen dient der Aufenthalt in Wuxi auch der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie der Vertiefung der schulischen und bürgerschaftlichen Kontakte zwischen den beiden Partnerstädten.

In China will Richrath ein Memorandum zwischen der Jiangnan Universität in Wuxi und der in Leverkusen ansässigen Fakultät für Technische und Pharmazeutische Chemie der Technischen Hochschule Köln unterzeichnen. Neben dieser Kooperationsvereinbarung zwischen den beiden Hochschulen dient der Aufenthalt in Wuxi auch der Stärkung der wirtschaftlichen Beziehungen sowie der Vertiefung der schulischen und bürgerschaftlichen Kontakte zwischen den beiden Partnerstädten.

Aus diesem Grund wird Oberbürgermeister Richrath auf seiner Reise von Bildungsdezernent Marc Adomat, Dr. Frank Obermaier, dem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung Leverkusen, sowie Uwe Bräutigam, städtischer Referent für Partnerstädte-Angelegenheiten, begleitet. Die Leverkusener Delegation wird am 14. Mai nach Leverkusen zurückkehren.

