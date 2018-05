Leverkusen: Ganz großes Theater mit "Zwerg Nase"

Leverkusen Die Schüler der Theodor-Heuss-Realschule haben das Publikum mit ihrer Aufführung der Kinderoper begeistert.

Ein wahrlich besonderes Stück führten rund 70 Schülerinnen und Schüler der Theodor-Heuss-Realschule am Wochenende auf. Denn das Musikprojekt "Zwerg Nase" war nicht nur musikalisch als Kinderoper anspruchsvoll, sondern auch emotional, wie Musiklehrer Alexander Hässy erklärte.

Das Stück stammt aus der Feder seines Vaters Günter Hässy, der 2007 verstarb. Sohn Alexander arrangierte nun das Stück um, das ursprünglich für sinfonisches Orchester und einen dreistimmigen Chor geschrieben worden war: "Das ist sehr emotional. Ich habe in diesem Stück als Kind selbst mitgespielt und nun führe ich es erstmals nach dem Tod meines Vaters auf", erzählt er.

Wilhelm Hauffs populäres Märchen "Zwerg Nase" wurde in der Vergangenheit mehrfach verfilmt und als Theaterstück aufgeführt. Die aktuelle Aufführung der Kinderoper aus der Feder des im Jahr 2007 verstorbenen Kölner Komponisten, Dirigenten und Musiklehrers Günter Hässy in Opladen dauerte fast 90 Minuten.

"Dieses Stück war zwar sehr zeitaufwendig, aber dennoch hatten wir immer noch Unterricht. Am Ende haben wir im Alltag gar nicht mehr gemerkt, wie viele Schüler hier eigentlich teilnehmen. Das spricht doch für sich und für das tolle Engagement der Schüler", erklärt Schulleiterin Andrea Wirths.

So wirkte das Stück nicht nur wie eine gewöhnliche Schulaufführung. Wegen seiner großen Liebe zum Detail und des tollen Orchesters hätte es auch gut und gerne die Sitzplätze im Forum füllen können. Kein Wunder also, dass alle Veranstaltungen in der Aula ausverkauft waren. Damit auch alle Beteiligten im Stück mitspielen konnten, wurden die Rollen gleich doppelt besetzt.