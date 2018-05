Radevormwald: Beim Lesewettbewerb gibt es nur Gewinner

Radevormwald Am mehrsprachigen "Sprachstark" haben sich zahlreiche Schulen erfolgreich auf Kreisebene beteiligt

Jedes Kind liest eine vorgegebene, geübte Textpassage aus einem Buch in seiner Muttersprache vor. Anschließend erhält das Kind einen unbekannten deutschen Text, den es etwa drei Minuten lang vorliest. Der Lesewettbewerb findet in drei Kategorien statt - 1. Kategorie Grundschulen 3. und 4. Klasse; 2. Kategorie In allen Sek. I-Schulen 5. und 6. Klassen; 3. Kategorie In allen Sek. I- Schulen 7. und 8. Klassen.