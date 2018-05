Leverkusen: "Ne kölsche Schutzmann" kommt zum Krönungsball

Leverkusen 90 Jahre St.-Sebastianus-Bruderschaft Quettingen.

Zu Beginn gedenken die Schützen auf dem Friedhof am Holzer Weg am Freitag, 25. Mai, 13.30 Uhr, ihrer Toten. Gegen 15.30 Uhr starten die Wettbewerbe um die Königswürde, Hutkönigswürde und den Paul-Hebbel-Jubiläumspokal. Bei gutem Fahrwetter starten gegen 18.30 Uhr mehrere Heißluftballone in den Abendhimmel. Anschließend lädt die Schützenbruderschaft zum gemütlichen Beisammensein in das Schützenbürgerhaus ein. Am Samstag, 26. Mai, findet um 18 Uhr ein Gebetsgottesdienst mit Krönung in der evangelischen Kirche gegenüber dem Festplatz statt. Um 19 Uhr sind alle Gäste zum Krönungsball im Schützenbürgerhaus (Kolberger Straße 15) willkommen. Der Eintritt ist frei. Musikalisch begleitet die Band "Us d'r Lameng" die Gäste durch den Abend.