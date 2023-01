St.-Sebastianus-Bruderschaft Kleinenbroich Marcel Heimanns tritt in Vaters Fußstapfen

Er gehörte über 40 Jahre lang dem Vorstand der Kleinenbroicher Sebastianer an und war die vergangenen 26 Jahre Präsident dieser Bruderschaft: Jetzt, in Alter von 70 Jahren, stand Hans-Bert Heimanns nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Schon seit Monaten stand aber auch fest, dass ein möglicher Nachfolger den gleichen Nachnamen trägt: Sohn Marcel Heimanns hatte Interesse an dem Amt angekündigt. Mit Spannung wurde daher bei der Generalversammlung, zu der 231 Mitglieder gekommen waren, erwartet, ob es noch weitere Kandidaten für den Posten geben sollte.