Leverkusen: "Genussradeln" im Bergischen Land soll Touristen locken

Leverkusen Städte und Kreise treten gemeinsam in die Pedale, um die Panorama-Radwege zu vermarkten. Dazu gehört auch die Balkantrasse.

Bei der Bergischen Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft laufen die Fäden zusammen. In ihren Räumen im IHK-Gebäude an der Kölner Straße wurde dafür eine Geschäftsstelle eingerichtet. Betreut wird das Projekt von Angelika Schott: "Wir kümmern uns um die Infrastruktur und die Qualität der Trassen, sind Ansprechpartner für Reiseveranstalter, Gäste und Kommunen." Zum Angebot gehören auch Informationen über die angrenzenden Radwege an Ruhr, Rhein und Sieg. Die neue Marketingstrategie unter dem Motto "einfach bergisch radeln" und die frische Übersichtskarte der Panorama-Radwege gibt es seit letztem Jahr; im Internet ist man seit Februar präsent.

In diesem Jahr steht die Beteiligung an neun Messen auf dem Programm. Der Start war im Februar in Essen. "Die Resonanz ist gut", freut sich Projektmanagerin Schott. Der neue Pavillon mit großen Fotos von der Nordbahntrasse und der Niederbergbahn und dem Slogan "Manchmal ist der Weg wirklich das Ziel" soll beispielsweise beim Düsseldorfer Fahrradtag "radaktiv" Mitte Juni zu sehen sein. Für die Panaroma-Radwege wird aber auch in Niedersachsen, in Belgien und in Holland geworben. Rund 520.000 Euro fließen bis Juni 2019 in das 2016 begonnene Projekt, das von der EU und den Partnern finanziert wird.