Wahlen und Ehrungen Püttmann ist Ehrenmitglied der Oermter Bruderschaft

Außerdem wurden an diesem Abend einige Schützenbrüder durch den Landesbezirksbundesmeister Helmut van den Berg für ihr Engagement für Glaube Sitte und Heimat ausgezeichnet. Die beiden Jungschützenmeister, Alexander Saers und Jens Kolmans erhielten den Jugendverdienstorden in Bronze. Schießmeister, Frank Böhm konnte sich über das Ehrenkreuz des Sports in Bronze freuen und Tim Gilsing erhielt aus den Händen von Helmut van den Berg das silberne Verdienstkreuz des Bundes der historischen deutschen Schützenbruderschaften.