Karneval Hilden Musketiere feiern jeckes Jubiläum

Hilden · Fünfmal elf Jahre besteht die Karnevalsgesellschaft bereits, in diesem Jahr stellt sie das Prinzenpaar. Gegründet wurden die Musketiere 1968 an einem Biertisch, der Name entstand beim Blick auf den Deckel.

10.01.2023, 15:52 Uhr

Prost! Ein Foto von einer Galasitzung der Musketiere, wahrscheinlich aus den 60er- oder 70er-Jahren. Foto: Musketiere