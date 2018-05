Leverkusen: Ein Fest für die Familie

Leverkusen Der Freizeitpark Langfort verwandelt sich am Wochenende in eine internationale Partymeile für Kinder und Eltern.

Das Kinder- und Familienfest der Stadt hat eine lange Tradition. In diesem Jahr jährt sich das bunte Treiben auf Rasen und Bühne zum 36. Mai. Immer am letzten Maiwochenende wird der Freizeitpark Langfort zum Festgelände. Das Schöne an der Sache: Die Attraktionen für Kinder - wie beispielsweise Kletterleuchtturm, Kinderwellenflieger, Hüpfburg oder Clownsrutsche - sind kostenfrei für Besucher. Auch das Bühnenprogramm, welches über beide Tage des Wochenendes läuft, kostet keinen Cent Eintritt. Nicht nur deswegen zieht das Fest jedes Jahr tausende Besucher aus der Region an.