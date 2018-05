Langenfeld: Im Freizeitpark dreht sich alles um Kinder

In ihrem Mitmachzirkus greifen Antje Kiel als "Ante" und Laura Lau als "Lila Lagrüni" Themen von Kindern auf. Foto: Hallöchen

Langenfeld Am Samstag und Sonntag gibt es beim Internationalen Familienfest in Langenfeld Vergnügen gratis.

Gratis Spiel und Spaß für alle Kinder, dazu ein Bühnenprogramm mit viel Musik und Folklore sowie für kleine Preise ein vielfältiges Speiseangebot: Mit dieser bewährten Mischung wird das 36. Internationale Kinder- und Familienfest am kommenden Wochenende wieder Tausende Besucher aus Langenfeld und den Nachbarstädten in den Freikzeitpark Langfort ziehen. "Das Konzept hat sich bewährt und wird deshalb so beibehalten", sagt Kathrin Schwanke aus dem vierköpfigen Organisationsteam des städtischen Jugend-Fachbereichs.