Leverkusen: Faszination Showbühne

Leverkusen Der neue Verein "Stage & Music" will allen Künstlern und Kreativen eine Plattform bieten. Das Premierenkonzert war ein voller Erfolg.

Mit dem Verein "Stage & Music" gibt es nun in Leverkusen eine neue Gruppe mit leidenschaftlichen und engagierten Künstlern, die in Zukunft die Showbühnen erobern wollen. Mit einer gelungenen Bühnenpremiere in der Marienschule in Opladen feierte das neue Leverkusener Ensemble am Wochenende auf jeden Fall einen Einstand nach Maß; das Publikum war überzeugt.