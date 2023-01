Neue Wege in Grevenbroich Schützen-Bruderschaft will sich für Frauen öffnen

Hülchrath · Die 1348 gegründete St.-Sebastianus-Bruderschaft Hülchrath will in ihrem Jubiläumsjahr neue Wege gehen – und sich „für alle Menschen“ öffnen. Darüber abstimmen wird die Generalversammlung, die in Neukirchen stattfindet.

12.01.2023, 14:55 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden Edelkinder aus den Edelknaben. Viele Mädchen machen begeistert bei den Umzügen in Hülchrath mit. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Von Wiljo Piel