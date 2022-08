Entsorgungsstelle in Leverkusen : Müllproblem am Friesenweg bleibt weiter ungelöst

An der Abholstelle am Friesenweg türmt sich der Müll. Foto: CDU

Leverkusen Eine Antwort auf eine Eingabe an die Verwaltung stellt die Leverkusener CDU nicht zufrieden. Kontrollen des Ordnungsdiensts wirken nicht.

Das Problem ist hinlänglich bekannt und bisher ungelöst: Seit Jahren werfen Unbekannte Säcke mit Grünschnitt und weiterem Müll außerhalb der mehrfach in der Woche angebotenen offiziellen Abgabezeiten (Mo, Mi und Fr) am Friesenweg ab. Der Müll muss dann von Mitarbeitern der Avea abgeholt und entsorgt werden.

Dass Müllsündern Strafgeld bis zu 50.000 Euro droht, darauf weise an der Abholstelle nur Kleingedrucktes auf einem Schild hin. Der Hinweis, so die CDU, müsse viel größer und sichtbarer sein. Zudem setzen die Christdemokraten weiter auf Kontrollen – auch am Abend und in der Nacht – und deren abschreckende Wirkung. Ein Antrag, der in diese Richtung zielt, wird in die Bezirksvertretung eingebracht.