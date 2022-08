Gewässerschutz im Bergischen : Kontrolleure verteilen ,gelbe Karten‘ an der Dhünn-Talsperre

Rhein Berg Die Große Dhünn-Talsperre ist eine wichtige Trinkwassertalsperre in der Region und beherbergt eine sensible Tier- und Pflanzenwelt. Seit Mitte Mai kontrollieren Mitarbeiter des Rheinisch-Bergischen Kreises und des Wupperverbands gemeinsam das Naturareal.

„Gelbe Karte“ und Bußgeld Um die gesamte Talsperre ist die sogenannte Wasserschutzzone 1 eingerichtet: Wandern ist nur auf dem öffentlich zugänglichen Wegenetz möglich, und auf dem Gewässer ist kein Freizeitsport zugelassen. Die Schutzzone 1 rund um das Gewässer darf nicht betreten werden, das Verlassen der Wanderwege ist untersagt. Nicht alle Besucher halten sich daran. Immer häufiger würden Ausflügler in der Wasserschutzzone 1 angetroffen. Von den Kontrolleuren gibt es dazu die „Gelbe Karte“ in Form eines Faltblatts mit den korrekten Verhaltensregeln. Es gebe aber auch schwerere Verstöße, „die nicht aus Versehen oder aus Unwissenheit passieren“. So wurde beispielsweise eine Reiterin mit ihrem Pferd in der Schutzzone 1 und ein Wanderer in einem geschützten Biotop angetroffen. Da in diesen Fällen wissentlich Zäune oder Schranken umgangen wurden, waren Bußgelder fällig, heißt es weiter. Der Kreis will die Kontrollen gemeinsam mit dem Wupperverband sowohl an den Wochenenden als auch unter der Woche fortführen.