Leverkusener Konzern will in dem Land investieren : Bayer hift bei Minensuche in der Ukraine

Leverkusener Konzern will in dem Land investieren

Ein Mineräumer in Schutzkleidung arbeitet in der Ukraine in einem Gebeit, in dem nach einem Angriff nicht explodierte Sprengkörper gefunden wurden. Eine Minenräummaschine soll diese Arbeit erleichtern. Foto: dpa/Evgeniy Maloletka

Leverkusen Neben Geld für eine Minenräummaschine, das der Leverkusener Konzern an die Hilfsorganisation FSD gibt plant Bayer-Chef Baumann für die nächsten Jahre deutliche Investitionen in der Ukraine.

Dennoch: Wie die Situation in der Ukraine aussieht, lässt sich schwer erahnen. Klar sein dürfte, dort ist unvorstellbar viel an Kampfmitteln niedergegangen. Um die Chance zu minimieren, dass Menschen Opfer von unentdeckten Landminen und Sprengkörpern werden, engagiert sich nun der Bayer-Konzern. Das Unternehmen unterstützt die humanitäre Organisation FSD (Fondation suisse de déminage) bei ihrer Mission, Land zu entminen. Die Konzernspende in Höhe von 825.000 Euro wird für eine mechanische Minenräummaschine verwendet. „Die Maschine ist in der Lage, große Flächen wie Ackerland zu bearbeiten“, sagt Konzernsprecher Rolf Ackermann. „Die Minenräummaschine wird gewartet und für ihren Einsatz in der Ukraine vorbereitet, der für diesen Herbst geplant ist. Sie wird die Minenräumungsoperationen von FSD unterstützen, die vom Außenministerium der Vereinigten Staaten finanziert werden.“ Wo die Maschine zum Einsatz komme, werde zwischen der FSD und ukrainischen Behörden koordiniert.