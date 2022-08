Politik in Radevormwald : CDU fordert Tourismus-Konzept für Rade

Radevormwald Die Corona-Pandemie hatte den Tourismus für einige Zeit komplett ausgebremst. Nun regen die Christdemokraten an, dass die Stadt sich bei diesem Thema neu aufstellt. Immerhin sei die Stelle der Tourismus-Beauftragten neu besetzt.

Ferienstraßen In Deutschland gibt es viele offizielle Ferienstraßen, die meist nach bestimmten Themen gruppiert sind, etwa die Deutsche Märchenstraße oder die Deutsche Weinstraße. Die Deutsche Alleenstraße führt durch die Region, und zwar über die Schwelmer Straße von Remscheid-Lennep bis Wuppertal-Beyenburg. An Radevormwald führt die Straße haarscharf vorbei, was vor 13 Jahren zu Kritik von Naturschützern führte, die der Verwaltung vorwarfen, sich nicht genug gekümmert zu haben, um die Bergstadt direkt an die Route anzubinden.

Dejan Vujinovic, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten, verweist auf die vergangene Sitzung des Fachausschusses, in der die neue Tourismusbeauftragte der Stadt, Kirsten Hackländer, sich und ihre aktuellen Aktivitäten vorgestellt hatte. „Der Fokus lag insbesondere auf der Sicherstellung und Fortführung der bisher bekannten, erfolgreichen Veranstaltungsformate“, heißt es in dem Antrag. „Die Einarbeitung gestaltet sich aufgrund mangelnder Übergabe nicht sehr einfach.“ Nach erfolgreicher Einarbeitung der Tourismusbeauftragten solle nach Ansicht der CDU-Fraktion der Bereich Tourismus konzeptionell unter Einbindung aller im Bereich „Tourismus in Radevormwald“ aktiven Kräfte neu aufgestellt werden, lautet die Forderung der Christdemokraten. „Dieses könnte gegebenenfalls auch unter Zuhilfenahme von externen Fachleuten erfolgen.“

Kirsten Hackländer, die ihr neues Amt seit Anfang März ausübt, hatte sich bereits zu möglichen weiteren Angeboten für Besucherinnen und Besucher geäußert. So könne man künftig Programm-Pakete schnüren, bei denen ein Museumsbesuch oder eine Wanderung verbunden werden. In der Vergangenheit hatten vergleichbare Tourismus-Konzepte bereits positive Ergebnisse gebracht. So wurde eine neu geschaffene Wanderroute, der „Wald-Wasser-Wolle-Weg“, im Jahr 2009 bei der Umfrage eines Wanderportals in Kooperation mit der Stiftung Warentest zu einem der beliebtesten Wanderwege in NRW gewählt. Diese Strecke führt vorbei an der GGS Stadt, am Ülfebad, dem Wülfingmuseum, durch Wilhelmstal, über den Wupperdamm und an der Wupper-Talsperre vorbei, dann über Heidersteg, die Ortschaft Berg und ins Wiebachtal.