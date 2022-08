Historisches Zentrum in Leverkusen : Und ewig mahnt das Schloss

Historisches Zentrum in Leverkusen

Sanierungsfall: Im früheren Landratsamt in Opladen ist das Leverkusener Stadtarchiv untergebracht. Foto: Bernd Bussang

Meinung Leverkusen Eine Kommission, die einen grundlegenden Plan für die Errichtung eines Historischen Zentrums erstellen soll, ist in Gründung. Doch der Weg ist weit. Ein schlechtes Beispiel gibt es bereits.

Selten war die Leverkusener Politik so dicht beieinander wie bei dem geplanten Historischen Zentrum in Opladen. Tatsächlich ist das alte Gebäudeensemble auf dem Frankenberg prädestiniert für ein solches Projekt eines Museums- und Lernorts, der baulich auf vier starken Säulen ruht. Und tatsächlich würde es auch nach außen strahlen und der Chemiestadt helfen, ihr falsches Image einer geschichts- und gesichtslosen Stadt abzustreifen.

Doch bis dahin ist es ein weiter Weg, und der Teufel steckt bekanntlich im Detail. Und in diesem Fall auch im Portemonnaie. So hat der Opladener Geschichtsverein (OGV) bereits Ideenskizzen, Zeitpläne und eine Liste bei der Stadt eingereicht, was er sich im Zusammenhang mit dem Historischen Zentrum vorstellen kann und wünschen würde. Darunter befindet sich etwa auch eine A 13-Stelle eines Koordinators für das Haus der Stadtgeschichte.