Margot Flügel-Anhalt – Film zur Tour : Auf dem Bike über den Pamir-Fernweg

Leverkusen Die 65-jährige Margot Flügel-Anhalt durchquerte in 171 Tagen 18 Länder. Ihr Fazit: „Die Welt ist schön.“

Die Idee zu diesem Abenteuer kam Flügel-Anhalt während eines Trips durch die Mongolei, in der transsibirischen Eisenbahn. Schnell stand für sie fest: mit dem Auto ist es zu langweilig, mit dem Fahrrad wohl nicht zu schaffen. Motorrad war sie zwar sehr lange nicht mehr gefahren, doch mit ein paar Fahrstunden würde das schon klappen. Und so war es. „Ich wäre gerne noch länger unterwegs gewesen“, erzählt sie. Denn der Ruf nach Freiheit in ihr ist stark. Zu lange, sagt die ehemalige Sozialpädagogin, habe sie in einem geschlossenen Büro gearbeitet. Jetzt müsse sie raus in die Welt.