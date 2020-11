Für Kitas in Leverkusen : Malteser suchen Helfer für ihr „Mini-Helden“-Projekt

Leverkusen Seit Anfang 2019 wurde insgesamt 450 Kindern in 35 Kursen die Erste Hilfe auf spielerische Weise näher gebracht.

Corona bremst uns, kann uns aber nicht stoppen – diesem Motto folgt der Leverkusener Malteser Hilfsdienst (MHD) in Sachen Frühförderung von Erster Hilfe in Kindergärten. „Mini-Helden“ heißt das Projekt, bei dem seit Anfang 2019 insgesamt 450 Kindern in 35 Kursen die Erste Hilfe auf spielerische Weise näher gebracht wurde. „Leider mussten in diesem Jahr viele Termine abgesagt werden. Soweit es die Auflagen zulassen, werden wir die Kurse 2021 nachholen und weitere Angebote ermöglichen“, ist Projektkoordinatorin Bettina Heuschkel zuversichtlich.