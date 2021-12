Samstag im Lindner-Hotel Leverkusen : Gastronomie startet Impfoffensive

Leverkusen Gastronomie und Corona, das will nicht recht zusammenpassen – jedenfalls derzeit aus Sicht von Gästen, die sich zum Restaurantbesuch angesichts der Situation nicht mehr recht trauen. Eine Sonderrimpfen für die Gastronomie soll Gästen zeigen: Die Branche trägt auch in dem Bereich zum Corona-Schutz bei.

Vor gut zwei Woche hatte er von der mehr als angespannten Lage der Gastronomen berichtet, von massiven Umsatzeinbrüchen durch abgesagte Weihnachtsfeiern, Geburtstage und Co. „Auch jetzt ist die Not noch groß. Die Leute nehmen das Außer-Haus-Geschäft und die Option, einen Gutschein zu kaufen und dann etwa zu verschenken. noch nicht so gut an“, fasst Norhausen zusammen. Deswegen starten Dehoga und das Lindner-Hotel an diesem Samstag eine Piks-Offensive. „Es gibt ein Sonderimpfen für die Gastronomie“, kündigt der Rheindorfer an.